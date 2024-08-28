Рэперша Ice Spice снялась в белье на фоне слухов о приеме «Оземпика»

Популярная американская рэперша Айсис Гастон, выступающая под псевдонимом Ice Spice, показала фигуру в откровенном образе на фоне слухов о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик». Снимок она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© соцсети

24-летняя певица сфотографировалась в зеркало в нижнем белье бирюзового цвета. При этом волосы она распустила и уложила волнами, а макияж предпочла в нюдовых оттенках. Знаменитость снялась в белье вопреки высказываниям фанатов, которые заподозрили ее в принятии «Оземпика», который в последнее время используется звездами для похудения.

© соцсети

В июле американскую плюс-сайз-модель и актрису Барби Феррейру также заподозрили в употреблении «Оземпика».