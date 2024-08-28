Кондиционер для волос или маска: разбираемся, что и когда использовать

С первых дней существования цивилизации люди использовали лосьоны и масла, чтобы привести в порядок поврежденные локоны и придать блеск коже и волосам. От Древнего Египта до Англии викторианской эпохи и вплоть до XXI века поиск лучших средств по уходу за волосами был актуальной темой для многих. Два продукта особенно часто выделяются из толпы по популярности, когда речь идет о достижении локонов в стиле Рапунцель: кондиционер для волос и маски для них же. Несмотря на то что эти продукты кажутся очень похожими, они довольно сильно отличаются друг от друга. Так что и когда следует использовать?

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Что такое кондиционер для волос

Кондиционер для волос — это питательное средство после шампуня, которое помогает смягчить, разгладить и распутать пряди после мытья, уменьшая трение и улучшая расчесываемость.

«Кондиционеры — это увлажняющие продукты, часто состоящие из антистатических и смазывающих ингредиентов, таких как масла, смягчающие вещества, воски, увлажнители и наиболее активный и используемый агент — силикон. Смешиваясь, эти элементы помогают восполнить часть влаги, потерянной во время мытья шампунем», — объясняет стилист Евгения Куклина.

Как работает кондиционер для волос

Ежедневные кондиционеры восстанавливают кутикулу, создавая защитное покрытие, которое облегчает рост и снижает вероятность ломкости волос. Когда шевелюра подвергается воздействию вредных элементов, внешний слой повреждается все больше и больше, образуя зазоры в кутикуле, пока она в конце концов не ломается. Кондиционер заполняет эти трещины, чтобы предотвратить чрезмерное травмирование ваших прядей.

Различные кондиционеры предназначены для выполнения разных задач. Некоторые из них придают волосам объем, в то время как основная задача других — защита от дальнейших повреждений или от воздействия ультрафиолета. Ежедневное использование позволяет восполнить запасы необходимых питательных веществ, сохранить здоровье и увлажнить пряди.

Как правильно использовать кондиционер

После мытья шампунем на влажные (не мокрые) волосы следует обильно нанести кондиционер, предназначенный для решения ваших проблем. Если локоны слишком мокрые, это может снизить эффективность средства. Общая рекомендация — использовать кондиционер после каждого мытья шампунем, но если пряди становятся жирными или плоскими, наносите кондиционер реже. Обладательницам тонких волос также следует обратить внимание на список ингредиентов своего кондиционера.

Равномерно распределите его по всей длине от середины до кончиков волос. Проведите по ним пальцами или расческой с широкими зубьями, чтобы помочь полезным компонентам впитаться. Оставьте средство на 2 − 4 минуты, после чего тщательно промойте волосы прохладной водой.

Что такое маска для волос

Как маска для лица предназначена для увлажнения, питания и очищения кожи, так и маска для волос работает аналогичным образом, чтобы улучшить здоровье и внешний вид прически. В их состав часто входят масла, масла и другие полезные ингредиенты, которые глубоко питают и укрепляют пряди, обеспечивая интенсивное воздействие. Маска — это терапевтическая процедура для волос, которая поможет оздоровить их и решить самые сложные проблемы.

«Хотя маски для волос часто сравнивают с кондиционерами, они все же отличаются. Большинство полезных свойств кондиционера распространяется только на внешний слой волос, помогая кондиционировать их и делать более послушными. С другой стороны, маски для волос глубоко проникают внутрь волосяного стержня, питая, восстанавливая и даже оздоравливая поврежденные локоны», — подчеркивает Евгения.

Как правильно использовать маску для волос, чтобы добиться наилучших результатов

Первый шаг к эффективной процедуре нанесения маски — убедиться, что ваши волосы чистые и подготовлены к тому, чтобы впитать все питательные вещества маски для волос. Аккуратно вымыв пряди шампунем (конечно, уделяя особое внимание корням и коже головы!), тщательно промойте их теплой водой и выжмите всю лишнюю воду. Ни в коем случае не наносите маску на мокрые волосы, если на то нет особых указаний.

Когда волосы будут чистыми и отжатыми, начните разделять их на секции и обильно наносить маску на каждую из них. После нанесения на всю голову используйте расческу с широкими зубьями, чтобы равномерно распределить маску по волосам. Обычно маски впитываются около 30 минут, но некоторые можно оставлять на ночь. Чтобы маска лучше впиталась, наденьте на голову шапочку для душа и оберните ее теплым полотенцем. Дерматологи и эксперты по волосам обычно советуют использовать маску для волос 1 − 2 раза в неделю вместо обычного кондиционера, который хорош на каждый день.

В чем разница между глубоким кондиционером и маской для волос, если речь идет об укреплении волос

Глубокий кондиционер и маска для волос могут обеспечить увлажнение и питание, но между ними есть несколько ключевых различий.

Назначение

Основное различие между глубоким кондиционером и маской для волос заключается в том, что первый используется для кондиционирования и смягчения волос. Маска для волос помогает увлажнить и восстановить поврежденные волосы.

Применение

Обычно глубокий кондиционер наносят после шампуня и выдерживают несколько минут. Маску для волос часто оставляют на более длительное время, чтобы питательные вещества успели впитаться в стержень волоса. Обратите внимание и на другие формулы: сыворотки для волос и масла, они тоже могут успешно решать проблему выпадения волос.

Ингредиенты

Легкие увлажняющие ингредиенты, такие как масла и увлажнители, часто встречаются в кондиционерах, в то время как маски для волос обычно содержат более концентрированные и тяжелые ингредиенты, такие как масло для глубокого воздействия.

Глубина проникновения

Глубокие кондиционеры в основном воздействуют на кутикулу — внешний слой волосяного стержня. Они делают кутикулу гладкой и придают блеск.

«Маски для волос проникают глубже, достигая кортекса — внутреннего слоя, который определяет прочность и гибкость волос», — говорит эксперт.

Результаты

Глубокий кондиционер придает волосам кратковременное увлажнение и мягкость, что облегчает уход за ними. А вот маски для волос обеспечивают интенсивное восстановление, укрепляя волосы и сводя к минимуму их повреждение с течением времени, говорит эксперт. Во всех случаях стоит использовать шампунь, который подходит по своим качествам для решения конкретной проблемы волос.