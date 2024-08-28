Пять вариантов трендовой верхней одежды на осень

Осень — время перемен, когда солнечные дни постепенно сменяются прохладными вечерами и утрами, требующими теплой и стильной верхней одежды. Подготовка к новому сезону необязательно означает покупку множества вещей. Важно выбрать универсальные и качественные предметы базового гардероба, которые будут радовать вас на протяжении всей осени. На какие тренды осенней верхней одежды стоит обратить внимание уже сейчас, не дожидаясь холодов, нам подсказала стилист Маша Ведерникова.

© unsplash

Тренчкот: классика вне времени

Тренчкот — это незаменимая вещь для осеннего гардероба. Он универсален и подходит практически под любой стиль, от делового до повседневного. Выбирайте модели нейтральных оттенков, таких как бежевый, хаки или черный, чтобы их можно было легко сочетать с другими предметами гардероба.

«Если у вас еще нет тренча, подумайте о классической модели длиной до колен. Обратите внимание на материал — водоотталкивающие ткани помогут вам оставаться сухими в дождливые осенние дни», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Кожаная куртка: стиль и практичность

Это обязательный элемент осеннего гардероба для тех, кто ценит стиль с оттенком задорного рок-н-ролла. Она отлично комбинируется с джинсами, платьями и юбками, добавляя образу остроты и динамичности. Инвестируйте в качественную кожаную куртку с минималистичным дизайном. Такая вещь прослужит вам долгие годы и никогда не выйдет из моды.

Пуховик: тепло и комфорт

Да, в целом, пуховики больше ассоциируются с зимним сезоном, но легкие модели могут стать идеальным вариантом для осенних дней, особенно когда погода становится непредсказуемой. Пуховик защитит от ветра и холода, не создавая при этом ощущения громоздкости.

«Легкий пуховик или утепленная жилетка — это прекрасный выбор для осени. Обратите внимание на объемные модели с яркими цветовыми акцентами, которые добавят образу свежести и индивидуальности», — предлагает стилист.

Шерстяное пальто: элегантность и уют

Это выбор для тех, кто ценит элегантность и хочет оставаться стильным даже в прохладные дни. Оно отлично подойдет для офисного стиля, а также станет хорошим дополнением к вечернему наряду.

Присмотритесь к моделям с поясом — они не только подчеркнут талию, но и добавят образу утонченности. Классическое черное или серое пальто всегда будет актуальным выбором, но для разнообразия можно рассмотреть также оттенки винного, изумрудного или горчичного цвета.

Другой популярный сейчас вариант — прямое пальто оверсайз из шерсти или искусственного меха-«чебурашки», его носят знаменитости и модели. Оно подходит абсолютно к любой одежде и аксессуарам: от джинсов до классического костюма. Наконец, для самых смелых любительниц гламура — пальто-дубленка в пол.

Пончо и кейпы: уютный комфорт

Это интересные альтернативы традиционным пальто и курткам. Они добавляют образу легкости и непринужденности, а также прекрасно подходят для слоистого наряда. Пончо из плотной ткани или вязаные модели будут идеальным вариантом для прохладных осенних дней. Выбирайте модели с этническими узорами или в пастельных тонах, которые легко сочетаются с другими элементами гардероба.