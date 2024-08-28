Как правильно ухаживать за кожей осенью

Осенью нужно умываться теплой водой и пользоваться SPF-кремами, предупредила член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова. В разговоре с NEWS.ru специалист уточнила, что уход зависит от времени года. Так, по ее словам, после лета кожа обезвоживается под воздействием жары и ультрафиолета.

Уход за кожей однозначно должен отличаться в зависимости от времени года. При смене сезона кожа сталкивается с факторами внешней среды, климатическими условиями. Летом кожа обезвоживается под воздействием жары и ультрафиолета. Пользуйтесь теплой водой для очищения кожи лица. Обязательно продолжаем осенью применять солнцезащитные средства, — пояснила косметолог.

Нелюбова отметила, что лучше не использовать для умывания горячую воду, чтобы не удалить кожный жир, который является естественной защитой. Она предупредила, что это может привести к сухости, шелушению и зуду. По ее словам, при появлении первых признаков сухости кожи стоит добавить в ежедневный уход эмоленты, которые помогут восполнить потерю влаги и восстановить водно-липидный баланс.

Специалист уточнила, что из-за ультрафиолетового излучения замедляется естественный синтез коллагена, кожа теряет тонус и эластичность. Чтобы этого избежать, косметолог порекомендовала использовать средства с антиоксидантами. Пилинги, сыворотки с кислотами и легкие скрабы тем временем помогут обновиться коже, добавила Нелюбова.

Дерматолог Алексей Проценко ранее предупредил, что, если выдавливать прыщи самостоятельно, можно занести под кожу новую инфекцию. Врач отметил, что на поверхности рук и под ногтями находится большое количество бактерий, которые могут попасть в очаг воспаления.