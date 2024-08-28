Бывшая солистка группы Hi-Fi задумалась о пластике

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина задумалась о пластической операции. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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45-летняя исполнительница отметила, что в настоящее время хорошо выглядит, поскольку пользуется услугами косметологов. Однако она заявила, что желает сделать эндоскопическую подтяжку лица и собирается осенью уделить время данному вопросу.

«Хочу сделать сейчас, чтобы не думать в ближайшие годы. Омолодиться и жить с натянутым сияющим лицом», — указала автор поста.

Ранее в августе российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала шрам на лице матери после неудачной пластики.