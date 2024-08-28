Пора отказаться: какие брюки уже успели стать антитрендом

Мода, как известно, дама капризная и неугомонная: она никогда не стоит на месте, и то, что вчера было на пике популярности, сегодня может запросто оказаться в антитрендах. В этом сезоне несколько моделей брюк, которые оказались в списке того, что лучше пока спрятать подальше на антресоли. Возможно, на время, пока они снова не станут модными.

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Скинни-джинсы

Несколько лет назад скинни-джинсы были незаменимыми в гардеробе, но теперь они уступили место более свободным и комфортным фасонам.

«Прямые джинсы и модели с широкими штанинами сейчас на пике популярности, поэтому лучше отложить скинни до лучших времен», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Капри с низкой талией

Капри с низкой талией, которые были популярны в начале 2000-х, снова ушли в тень (и это прекрасно, потому что они вообще очень мало кому шли, включая высоких и стройных девушек). Сейчас в моде брюки с высокой или средней посадкой, которые подчеркивают талию и удлиняют ноги. Капри же с низкой талией успешно визуально укорачивают ноги и делают силуэт непропорциональным.

Брюки-бананы

Брюки-бананы с их расширенными бедрами и сужающимися к щиколотке штанинами были дико популярны в конце 80-х, потом мода пошла на спад, затем они вернулись пару лет назад и вот опять снова потеряли актуальность.

«Сегодня модницы предпочитают более ровные и плавные линии, такие как прямые брюки или брюки-клеш, которые создают элегантный и современный силуэт», — утверждает стилист.

Спортивные брюки с лампасами

Хотя спортивный стиль все еще остается популярным, брюки с лампасами уже не в тренде. Теперь в моде более минималистичные и лаконичные спортивные модели. Если вы любите комфорт и стиль кэжуал, лучше обратить внимание на однотонные варианты из качественных материалов.

Брюки с накладными карманами

Модели с объемными накладными карманами, особенно на бедрах, вышли из моды буквально в прошлом году. Сейчас в тренде лаконичность и минимализм. Модели с накладными карманами могут добавить нежелательный объем и выглядят грубо по сравнению с более изящными вариантами.

Брюки из винила

Виниловые брюки, которые были на пике популярности благодаря своему дерзкому и экстравагантному виду, больше не актуальны — на радость любителям всего натурального, ведь в них кожа совершенно не дышала и страшно потела. Материалы из эко-кожи с матовым или сатиновым блеском выглядят более стильно и современно.

Брюки с низким шаговым швом

Эта модель была популярна в начале 2010-х, но сейчас она ушла на задний план. Брюки с низким шаговым швом могут визуально укоротить ноги и создать нелепый силуэт — да и вообще их не так-то просто сочетать с другой одеждой. Взамен этой модели лучше выбрать классические брюки с нормальной посадкой, которые подчеркнут фигуру и добавят элегантности.