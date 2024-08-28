Клаудия Шиффер выложила видео в бикини с бабочкой на руке

Супермодель Клаудия Шиффер удивила поклонников фигурой в купальнике. Комментарии были опубликованы на сайте Daily Mail.

Клаудия Шиффер по случаю своего 54-летия повторила прошлогоднее видео, где позировала в бикини с бабочкой. В новом ролике супермодель была запечатлена в белом купальнике и солнцезащитных очках в тон. Звезда подиумов собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Она стояла с бабочкой на руке на отдыхе в Греции.

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Читатели Daily Mail восхитились внешним видом знаменитости.

«У нее потрясающие гены, она великолепна», «Посмотрите на ее безупречную кожу. Красота!», «Шикарная леди!», «Хорошее телосложение, учитывая ее возраст», «Ошеломительная», — писали в комментариях.

Клаудия Шиффер замужем за режиссером Мэттью Воном. Влюбленные сыграли свадьбу в 2002 году. Торжество прошло в Англии, в сельской церкви XIV века. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Клементину и Козиму и сына Каспера.

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