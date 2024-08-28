Певица Бьянка решила уменьшить грудь после похудения на 35 кг

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, решилась на пластику. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

© Газета.Ru

Бьянка заявила, что собирается уменьшить бюст на два размера и уже начала подготовку к хирургическому вмешательству.

«У меня безумно красивая большая грудь, но я устала с ней ходить, потому что у меня грыжа в позвоночнике. <...> Реабилитационный период проходит буквально месяц-полтора. И все. Это же не импланты вставляешь», — рассказала Бьянка.

В мае Бьянка похудела на 35 килограммов. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. В больнице она делала специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам артистки, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма. Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.

В марте Бьянка сделала пластическую операцию – абдоминопластику. Помимо исправлений в области живота, ей также выкачали жир у ног. Знаменитость раскрыла, что потратила на пластику порядка трех миллионов рублей.

Бьянка началась свою творческую деятельность в детстве — с пения в хоре и участия в кружке народных танцев. В 2006-м она записала свой первый студийный альбом «Русский народный R'n'B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы».