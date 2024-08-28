Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась топлес

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут Уиллис снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя певица и актриса предстала перед камерой с обнаженной грудью, которую частично прикрыла распущенными волосами. В то же время наследница артистов приспустила мини-юбку бордового оттенка, продемонстрировав, что на ней нет нижнего белья.

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При этом на коже девушки были видны следы от солнца.

«[Она] любит линии загара, но ненавидит купальники», — указала в подписи автор поста.

Ранее в августе 61-летняя американская актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в прозрачном нижнем белье для журнала Interview.