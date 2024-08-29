Модель и актриса Эмили Ратаковски стала новым лицом журнала Perfect. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из кадров 33-летняя Эмили Ратаковски была запечатлена в откровенном образе. Модель позировала в прозрачном платье, черном бюстгальтере, леопардовых трусах, блестящих колготках и босоножках на каблуках. На обложке знаменитость предстала в черном облегающем платье с металлическим лифом. Визажисты сделали Эмили Ратаковски нюдовый макияж, а стилисты подобрали огромный парик с локонами.

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В начале августа Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о романе с Shaboozey. Модель и артист держались за руки во время прогулки по Нью-Йорку, а затем вместе отправились в клуб. Позже Эмили Ратаковски появилась на концерте музыканта. Инсайдер издания TMZ заявил, что пара сейчас узнает друга друга ближе и ничего не загадывает на будущее.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.