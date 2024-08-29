Белла Хадид вышла на публику в платье с декольте до талии

Супермодель Белла Хадид вышла на публику в провокационном платье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя Белла Хадид позировала в нежно-розовом платье с декольте до талии и открытой спиной. При этом супермодель отказалась от бюстгальтера. Звезда подиумов дополнила наряд массивными украшениями: колье с цветком и жемчужиной и кольцами. Визажисты сделали Хадид макияж с золотыми тенями и розовыми румянами, а стилисты завили волосы в локоны и собрали пучок с прядями у лица. Супермодель позировала с парфюмами своей марки.

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В феврале Белла Хадид объявила о запуске своего бренда бесспиртовой парфюмерии. В основе духов: снежные грибы, масла камелии, оливы, миндаля, ши и жожоба. Парфюмы появились в продаже 5 мая. А на прошлой неделе звезда снялась в прозрачном боди из страз для новой рекламы марки.

Недавно супермодель подтвердила слухи о новом романе. Белла Хадид впервые опубликовала фотографию с бойфрендом Аданом Бануэлосом. Звезда подиумов устроила праздник для близких друзей в конюшне. На одном из снимков знаменитость сидела за столом вместе с возлюбленным.