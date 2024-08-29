«Всегда мечтала стать принцессой». Трусова о свадебном платье

Трусова о свадебном платье: «Всегда мечтала стать настоящей принцессой, и на свадьбе почувствовала себя таковой на все 100%»
Александра Трусова рассказала о своем свадебном платье
Трусова вышла замуж за Макара Игнатова 17 августа.
«Я всегда мечтала стать настоящей принцессой, и в этот волшебный день я почувствовала себя таковой на все 100%! Эти моменты я запомню на всю жизнь! От всей души благодарю невероятного дизайнера Юлию Прокип и команду ее ателье, которые проделали колоссальную работу для создания моего свадебного платья и сделали настоящее произведение искусства! И это все было для меня! Уникальное эксклюзивное кутюрное платье», – рассказала Трусова.
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