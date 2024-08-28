Дизайнеры Беларуси представили наряды в металле на неделе моды

Под продолжительные овации зрителей Международной недели моды UF LAB, которая прошла в Екатеринбурге с 19 по 23 августа, белорусские дизайнеры Татьяна Ефремова и Ирина Ромбальская представили свою коллекцию. Модели в хромированных корсетах, которые смело можно назвать ожившими арт-объектами, ловили пристальные взгляды зачарованной публики и первые отзывы: "не ожидали - отсылка к Средневековью вместе с элегантностью и грацией".

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Ради первого совместного показа в рамках Недели высокой моды в Париже дизайнеры соединили скульптуру и моду. Развитие этой темы позволило блеснуть и на уральской сцене. В представленной коллекции считывается оригинальное мышление художников - отсылка к архитектуре, классике и постмодерну.

Идея работать в паре родилась совершенно случайно. Татьяна Ефремова - член Белорусского союза дизайнеров и Палаты моды, обладатель премии Belarus Fashion Awards - заметила в соцсетях первую работу Ирины - корсет, который назывался "Декаданс", и тут же отреагировала: "Пора на подиум!" С этого момента начался творческий поиск.

"В любом тандеме очень важно, чтобы работа одного автора вдохновляла другого. Так у единомышленников появляются новые фантазии и творческий полет. И мы действительно отлично друг друга дополняем", - пояснила Татьяна Ефремова.

Оттенки металла дизайнеры дополнили актуальными цветами - белый и черный шоколад

Художник-скульптор Ирина Ромбальская, в свою очередь, предположила, чем вызван успех белорусской коллекции. По ее мнению, из-за моды на вещи свободного кроя и засилья массмаркета многие забыли, насколько утонченной и хрупкой может выглядеть женщина. На контрасте с хромированными корсетами женский образ смотрится еще более легким и романтичным. По замыслу дизайнеров, подобный образ должен натолкнуть зрителей на мысль, что женщина за металлическим убранством прячет свою уязвимость и ранимость.

- Сразу после июльского показа Недели высокой моды в Париже мы стали готовить отдельные образы для выставки на Урале, каждый корсет создавался вручную - узоры из никеля, бронзы и золота. В целом в новой коллекции постарались акцентировать внимание на все оттенки металла, дополнили их цветами, которые будут актуальными в следующем сезоне - белый и черный шоколад, - уточнила Ирина Ромбальская.

Гостья призналась, что по-особому ждала встречи с уральской публикой и дизайнерами. Еще с детства Ирина зачитывалась сказами Павла Бажова, который прославился как автор сказов с элементами уральского фольклора.