Супермодель Хайди Клум раскритиковали за платье из денима
Супермодель Хайди Клум раскритиковали за платье из денима. Об этом сообщает Daily Mail.
Хайди Клум засняли по дороге на съемочную площадку шоу America's Got Talent в Лос-Анджелесе. Модель была одета в джинсовое облегающее платье с разрезом и туфли-лодочки. Образ завершила сумка в тон платью. Однако поклонники не оценили образ Клум.
«Единственная вещь, которая должна быть сделана из денима, — это брюки или обувь. Все остальное — сумка, обувь, куртка — всегда выглядит довольно безвкусно», «Колхозная безвкусица», «Дешевое платье», — написали они.
Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца в 2019 году. Знаменитости воспитывают четверых детей Клум: 20-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также18-летнего Генри, 17-летнего Йохана и 14-летнюю Лу от британского музыканта Сила.
Недавно Хайди Клум вместе со своей дочерью Лени приняла участие в откровенной фотосессии. Знаменитости стали лицами новой рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi. Супермодель предстала перед камерой в нежно-розовом комплекте белья, поверх которого надела атласный халат с цветочным принтом. Дочь телеведущей позировала в молочном нижнем белье, украшенном кружевом, и халате в тон.
Ранее Хайди Клум снялась на отдыхе с мужем.