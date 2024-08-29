Супермодель Хайди Клум раскритиковали за платье из денима. Об этом сообщает Daily Mail.

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Хайди Клум засняли по дороге на съемочную площадку шоу America's Got Talent в Лос-Анджелесе. Модель была одета в джинсовое облегающее платье с разрезом и туфли-лодочки. Образ завершила сумка в тон платью. Однако поклонники не оценили образ Клум.

«Единственная вещь, которая должна быть сделана из денима, — это брюки или обувь. Все остальное — сумка, обувь, куртка — всегда выглядит довольно безвкусно», «Колхозная безвкусица», «Дешевое платье», — написали они.

Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца в 2019 году. Знаменитости воспитывают четверых детей Клум: 20-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также18-летнего Генри, 17-летнего Йохана и 14-летнюю Лу от британского музыканта Сила.

Недавно Хайди Клум вместе со своей дочерью Лени приняла участие в откровенной фотосессии. Знаменитости стали лицами новой рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi. Супермодель предстала перед камерой в нежно-розовом комплекте белья, поверх которого надела атласный халат с цветочным принтом. Дочь телеведущей позировала в молочном нижнем белье, украшенном кружевом, и халате в тон.

Ранее Хайди Клум снялась на отдыхе с мужем.