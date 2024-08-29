«Это уже перебор»: супруга Александар Цекало Дарина Эрвин обескуражила своим внешним видом публику

Шесть лет назад Александр Цекало представил обществу свою новую возлюбленную. Очередной любовью продюсера стала казахская художница Дарина Эрвин. Поклонники тут же отметили, что избранница своими формами соответствует предпочтениям актера. Дело в том, что девушка обладала прекрасными и довольно объемными пропорциями, как и у всех предыдущих возлюбленных шоумена. Однако недавно поклонники их пары начали замечать, что Эрвин стала заметно худеть. Недавно Дарина выложила в сеть несколько свежих снимков, которые обескуражили публику. На фото у художницы очень тонкие руки и ноги, а щеки совсем впали. Некоторое время назад худобу можно было списать на диету, но сейчас общество начало подозревать, что жена Цекало чем-то больна. «Это уже перебор», — пишут пользователи сети в комментариях под фото на странице социальной сети. При этом подавляющее большинство поклонников уверены, что Эрвин не могла похудеть так сильно, просто питаясь одним салатом и водой. Кто-то из подписчиков Дарины высказал мнение, что добиться таких тонких конечностей может только прием препаратов для контроля инсулина.