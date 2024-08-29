Неочевидные изменения во внешности, выдающие настоящий возраст

Возрастные изменения — это естественный процесс, которого не избежать никому. Считается, что главным показателем старения является появление морщин, но это лишь одна из частей мозаики. Врач-косметолог и бьюти-эксперт Анна Красота в беседе с сайтом «Страсти» перечислила признаки, незаметные для обывателей, но служащие своеобразной картой возраста для специалистов.

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Первый показатель: снижение тонуса кожи и скелетизация лица

Одним из наиболее значимых возрастных изменений является постепенная потеря объема мягких тканей лица и это происходит из-за уменьшения подкожно-жировой клетчатки. Также наблюдается снижение плотности костей и сокращение количества коллагена и эластина в коже.

Так, например, больше всего наш истинный возраст выдают скулы, если обратить на них должное внимание. В юности они имеют ярко выраженные контуры, за счет чего лицо выглядит подтянутым и свежим. С возрастом происходит постепенное опадание скул — они становятся не такими объемными, менее очерченными и овал теряет свой естественный контур. Это процесс и называют скелетизацией лица.

Второй показатель: состояние подбородка и нижней челюсти

Одним из наименее очевидных, но весьма значимых маркеров возраста служит изменение контура нижней челюсти. В молодости ее линия легко очерчена, кожа натянута, а объем жировой ткани помогает поддерживать контур. С возрастом картина меняется: сокращение объема в этой области приводит к появлению «бульдожьих щечек» (так называемых брылей) и провисанию кожи.

Третий показатель: структура кожи

Морщины — далеко не единственный маркер старения кожи. Не менее важную роль играют изменения в текстуре и плотности кожного покрова, а также его микрорельеф. С возрастом эпидермис становится более грубым, рельефным и менее эластичным. Восстановление тканей занимает всё больше времени, реакция на раздражители (неправильный уход, отсутствие защиты от солнца и так далее) усиливается, поры проявляются сильнее, появляются мелкие неровности и заломы. Это связано с тем, что замедляется процесс обновления клеток и, конечно, сокращается синтез коллагена и эластина. В результате кожа теряет упругость и меняет внешний вид.

Четвертый показатель: пигментация

Со временем эпидермис начинает накапливать меланин, который проявляется в пигментных пятнах не только на лице, но и по всему телу. Это может быть следствием не только солнечного воздействия, но и общего старения организма. Любой опытный врач знает, что у молодых людей гиперпигментация проявляется совсем не так, как у обладателей зрелой кожи.

Для грамотного косметолога массовое появление небольших коричневых пятен на лице, шее, руках в области декольте это однозначный маркер, выдающий возраст клиента.

Пятый показатель: тусклость кожи

Грустно это признавать, но в молодости кожа действительно имеет более естественный здоровый блеск, который с возрастом попадает. Это связано с тем, что покров теряет влагу, что делает его сухим и тусклым. Обезвоживание и снижение кровообращения приводит к бледности лица и необходимости выбирать более тщательный уход.

«Многим девушкам кажется, что правильно подобранная косметика и походы к косметологу должны начинаться где-то в районе 45−50 лет. Но на самом деле, первые возрастные изменения наступают уже к 30 годам. Все, конечно же, индивидуально и многое зависит от генетики и образа жизни, но, если вы хотите надолго сохранить молодость и красоту, заботиться о лице и теле надо с юности»

Показатель шестой: перемены в зоне глаз

Недаром говорится, что глаза — зеркало души. Они выдают не только глубинные переживания, но многое говорят об исинном возрасте организма. Изменения в этой части лица становятся одним из первых сигналов старения и проявляются довольно рано. Гусиные лапки (тонкие мимические морщины, возникающие в уголках глаз) могут быть и у двадцатилетних девушек, но если в юности они почти незаметны, то с годами привлекают внимание и нуждаются в коррекции.

Морщины в зоне глаз появляются из-за того, что по мере старения кожа истончается, теряет упругость и эластичность. Сначала возникают темные круги, потом небольшое складочки, затем — глубокие морщины, которые «тянут» за собой провисание бровей и век. Лицо как будто оплывает и «сползает» вниз.

Показатель седьмой: изменение формы губ и их объема

Молодые губы — объемные, хорошо увлажненные и четко очерченные. С возрастом они становятся тоньше, теряется естественная пухлость, верхняя губа становится менее выраженной, а уголки рта опускаются, придавая лицу более строгий и усталый вид. Потом мелкие морщинки вокруг губ образуются и это еще один яркий признак старения, за которым стоит следить.

Показатель восьмой: состояние шеи

Руки — это визитная карточка каждой женщины, а шея — ее паспорт. К сожалению, многие дамы (даже те, кто тщательно ухаживают за лицом) нередко пренебрегают заботой о своей шее и груди. Поэтому область декольте получает незаслуженно мало внимания и ухода, а затем, словно в отместку, выдает возраст. Происходит это в виде образования колец Венеры, появления морщин и складок.

Бывают случаи, когда кольца Венеры есть даже у юных барышень и детей, но в молодости их немного — одно или два. С возрастом же, складки становятся более выраженными, глубокими и многочисленными. Кожа теряет коллаген, начинает провисать, появляется так называемый индюшачий подбородок.