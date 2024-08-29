«Лечит» не только морщины: способы применения ботокса в косметологии

В России и странах СНГ «ботоксом» условно называют все марки препаратов, в основе которых лежит такое действующее вещество, как ботулотоксин. Средства бывают разной «силы» и обозначаются латинскими буквами от A до F. Каждая категория направлена на решение определенных задач, но мало кто знает, что устранение морщин — лишь малая часть областей применения этих препаратов. О том, в каких еще областях косметологии используется ботулинотерапия, сайту «Страсти» рассказала косметолог-инфекционист Екатерина Данилевская.

© Passion.ru

Первая неочевидная область косметологии, в которой используется ботокс — лечение гипергидроза

Мало кто знает, чрезмерное потоотделение успешно лечится именно «уколами красоты». Токсин в определенной дозировке вводится внутримышечно в проблемную зону так, чтобы препарат блокировал нервные импульсы от мышц к потовым железам. За счет укола работа желез парализуется на время действия препарата и потоотделение приходит в норму. При этом результат полностью обратим и держится в зависимости от индивидуальных особенностей организма от трех недель до нескольких месяцев, а порой и года.

«Уколы ботокса при гипергидрозе чаще всего делают в область лба, подмышечных впадин, ладоней и ступней. Инъекции по большей части почти безболезненные и доставляют пациенту минимальный дискомфорт, не оказывая губительного влияния на общую систему потоотделения»

Вторая область применения ботокса в косметологии — снятие напряжения в челюсти, коррекция формы подбородка и избавление от жевательной улыбки

«Если ваш супруг или ребенок скрипит по ночам зубами так, что стирает себе эмаль, не спешите относить кучу денег стоматологам. В большинстве случаев подобную проблему можно решить в кабинете косметолога при помощи грамотной ботулинотерапии. Курс уколов в область височно-нижнечелюстного сустава поможет избавиться от спазмов, болей и гипертонуса мышц в районе нижней челюсти, что расслабит проблемную область и привычка скрипеть зубами пропадет»

Также ботокс придет на помощь тем, кто стал «счастливым» обладателям морщинистого подбородка.

Инъекции ботулотоксина в эту зону снимут тонус подбородочной мышцы, если она напряжена, и кожа очень быстро разгладится. А вместе с этим преобразится не только внешний вид отдельной зоны, но и всего лица.

Еще один вариант применения ботулинотерапии в косметологии касается нехирургической коррекции жевательной улыбки.

Так называют состояние, характеризующееся чрезмерным обнажением десен в моменты радости или при активной мимике. Выглядит жевательная улыбка не очень приятно — она больше похожа на оскал, смотрится неестественно и при ней сильно морщится нос, собираются носогубные складки и растягиваются щеки.

Так вот несколько уколов ботокса в верхнюю губу позволяют без операции скрыть этот недостаток, сохраняя естественный вид лица.

Четвертый неочевидный способ применения ботокса кроется в том, что им «лечат» не только морщины

Если вы не большой поклонник филлеров, но при этом недовольны своим носом, скулами, посадкой или формой бровей, то ботулинотерапия придет на помощь. Хороший врач-косметолог сможет при помощи препарата преобразить овал вашего лица в более подтянутый и «острый», приподнять брови или деликатно скорректировать их форму.

Уколами ботокса делается и нехирургическая ринопластика — инъекции позволяют избавиться от мимических морщин, приподнять кончик носа, изменить форму крыльев или подвижность ноздрей.

Также именно ботокс используется при так называемом «лифтинге Нефертити». Это методика омоложения, не требующая хирургического вмешательства и направленная на подтяжку шеи и контуров нижней части лица. Она позволяет быстро, безболезненно и в кратчайшие сроки визуально приблизить проблемную для большинства женщин зону к идеалу. При этом не останется некрасивых шрамов или вообще каких-то неэстетичных следов.

Пятая методика, пожалуй, самая небанальная — ботокс колют в волосистую часть головы

Подобные инъекции нравятся как мужчинам, так и женщинам, потому что сильно облегчают уход за волосами и их качество. Процедура показа тем, кто страдает повышенной потливостью или салоотделением в проблемной зоне.

Уже поле первого курса препарата (особенно если сочетать его с пилингами, мезотерапией или плазмотерапией) секреция сальных желез придет в норму, и шевелюра будет выглядеть гораздо презентабельнее.

Шестой неочевидный способ использования ботокса в косметологии — лечение акне

Как и в случае с кожей головы, лечение акне ботоксом базируется на временной блокировке сальных желез. Нейротоксины сокращают выработку себума, что позволяет коже подсохнуть и зажить. Естественно, ботулинотерапия проводится в комплексе с другими методиками, но положительный эффект при желании уменьшить прыщи и избавиться от камедонов, черных точек и других несовершенство кожи, спровоцированных повышенным сало- и потоотделением, однозначно есть.