Пластический хирург рассказал, как не набирать вес после липосакции

Пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что залогом предотвращения набора лишнего веса после липосакции является поддержание правильного режима питания. Если не придерживаться такого режима питания, то эффект липосакции не будет длительным. Чрезмерное употребление пищи вернет и целлюлит, и утраченные килограммы.

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Но прежде чем сформировать для себя новый рацион, необходимо обратиться за консультацией к эндокринологу, который поможет сбалансировать гормональный фон и приведет в норму работу эндокринной системы.

В беседе с корреспондентом NEWS.ru специалист отметил, что желаемого результата пациент не сможет добиться за счет одного только хирургического вмешательства. Здесь крайне важен комплексный подход, включающий в себя здоровый образ жизни уже после операции.

Ранее сообщалось о пластических операциях, которые нужно выполнять с огромной осторожностью, чтобы не испортить внешность. В любом случае пациент должен крайне серьезно отнестись к данным процедурам и быть готовым к определенным неизбежным последствиям.