41-летняя Светлана Ходченкова снялась топлес на отдыхе

Актриса Светлана Ходченкова снялась топлес на отдыхе. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

41-летняя Светлана Ходченкова позировала без лифа от бикини. Актриса надела черные солнцезащитные очки и собрала волосы в небрежный пучок. Знаменитость сидела в бассейне спиной к камере.

В феврале Светлана Ходченкова в интервью РБК призналась, что всегда настаивает на пробах, так как это помогает ей найти общий язык с режиссером.

«Да, поскольку это не только пробы для режиссера, но и для меня как для актрисы. Они нужны, потому что мне потом с этими людьми работать. Я должна понимать, мы с режиссером контактные оба или у нас ничего не получится, слышим ли мы друг друга, на одних ли мы вибрациях существуем касательно именно этого проекта», — пояснила Ходченкова.

В конце мая актриса выложила фото в откровенном образе. Ходченкова была запечатлена в черном бельевом топе, который дополнила короткими шортами в тон и стрипами. Артистка также завязала на талии белую рубашку. Знаменитость позировала сидя на одном колене около пилона.

Ранее Светлана Бондарчук показала честное фото в бикини.