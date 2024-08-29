Любовь Толкалина показала лицо без макияжа в музее

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа со словами «красная мордася». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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46-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» разместила снимок, на котором продемонстрировала естественную внешность крупным планом в музее. На снимке видно, что кожа Толкалиной выглядит покрасневшей от загара. «Какая у меня красная мордася», — иронично подписала она.

В июле Любовь Толкалина примерила прозрачное нижнее белье перед камерой. Звезда надела нюдовый бюстгальтер из прозрачного материала и прикрыла часть бедер бежевой тканью.