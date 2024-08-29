Валя Карнавал снялась в кружевной микроюбке

Блогерша и певица Валя Карнавал снялась в откровенном образе. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© соцсети

22-летняя Валя Карнавал была запечатлена в белой футболке-джерси с синими полосами, розовой кружевной микроюбке и коричневых замшевых ботильонах на каблуках. Блогерша также дополнила свой образ несколькими ремнями и колье. Певица уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами.

Недавно интернет-пользователи раскритиковали фигуру Вали Карнавал на снимках в леопардовом крошечном бикини. По мнению подписчиков, блогерша сделала пластику и стала похожа на звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Пластический хирург Денис Агапов рассказал, что певица могла потратить на операции по увеличению груди и липомоделирование ягодиц 3,5 миллиона рублей.

© соцсети

На днях Валя Карнавал показала снимки в бикини под водой. Блогерша также надела крошечные шорты, рубашку и черные туфли на каблуках. Звезда позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовыми губами.

Ранее 41-летняя Светлана Ходченкова снялась топлес на отдыхе.