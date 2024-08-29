Звезда «Дома-2» Саша Черно показала фигуру до похудения

Звезда «Дома-2» Саша Черно не скрывает, что всю жизнь борется с лишним весом. Особенно усугубилась ситуация после рождения сына — тогда вес девушки достиг шокирующей отметки 178 килограммов. Недавно Саша показала, как выглядела в то время, признавшись, что в таком теле жить ей было страшно.

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Сегодня девушка опубликовала архивное видео, в котором передает привет себе прошлой. В свежей сторис Черно показала, как выглядела ее фигура до похудения.

«Привет из твоего прошлого тела. Конечно же, это выглядит ужасно. Посмотри! Здесь все подтянется, все будет очень красиво, без вот этой вот требухи, как ее называют хейтеры. Без вот этих вот вторых сисек, как у свиньи. Все, короче, у тебя будет четко-четко», — обратилась Саша к самой себе. И хотя настрой, судя по ролику, у девушки был довольно оптимистичный, без доли самокритики не обошлось.

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К слову, на данный момент Саше Черно удалось избавиться от 70 килограммов. Участница скандальной телестройки планировала отправиться на пластическую операцию, однако доктор ей отказал. Подробности читайте здесь.