Кристина Агилера снялась топлес после слухов о похудении на «Оземпике»

Певица Кристина Агилера стала лицом нового выпуска журнала Paper. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На обложке журнала 43-летняя Кристина Агилера предстала топлес. Певица позировала в белых велосипедках, поверх которых были надеты черные трусы Dsquared. Поп-исполнительница добавила к образу сетчатые колготки и бордовый головной убор. Визажисты сделали знаменитости макияж с золотыми губами и красными стрелками. Автором съемки выступил Эрики Девин Снайдер.

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Еще в 2023 году Кристина Агилера резко похудела. Поклонники певицы предположили, что она стала следить за своим здоровьем, правильно питаться и заниматься спортом. Тогда нашлись и те, кто впервые заподозрил знаменитость в использовании Оземпика — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа. В Голливуде Оземпик пользуется популярностью. Инъекции препарата помогают многим знаменитостям быстро избавиться от лишних килограммов.

Недавно Кристина Агилера опубликовала в соцсети кадры, на которых предстала в телесном боди. Певица также надела колготки в сетку, белые высокие сапоги на каблуках, колье и серьги-кольца. Поклонники не оценили снимки и раскритиковали артистку за экстремальное похудение.

Ранее Кристина Агилера снялась в мини-платье для глянца.