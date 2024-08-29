Инстасамку высмеяли за фото ягодиц в бикини крупным планом

Рэпершу Инстасамку раскритиковали за откровенные фото в бикини. Комментарии появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя Инстасамка позировала в голубом лифе от бикини и желтых стрингах. Рэперша показала, как намазывает ягодицы солнцезащитным кремом.

© соцсети

«Не забывайте использовать SPF и кто тут мамочка», — подписала кадры исполнительница.

Подписчики не оценили фигуру знаменитости.

«Как будто антиреклама пластического хирурга», «Как это страшно. Как будто не человеческое что-то», «Это уродливо», «Ей что правда это нравится?», «Как же вас испортили», «Это что, опухоль?», «Господи, зачем?» — писали интернет-пользователи в комментариях.

В июле Инстасамка опубликовала фото с раздутыми губами. Рэперша объяснила, что у нее остался отек после удаления филлеров. Интернет-пользователи были шокированы результатом. Тогда же знаменитость рассказала, что также хотела бы вернуть свои брови, которые сбрила в январе. Позже артистка выложила видео, где показала натуральные губы и увеличила их размер с помощью коричневого карандаша.

Ранее Инстасамка засветила ягодицы в микрошортах.