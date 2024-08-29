Елизавета Худайбердиева поделилась эффектными фото

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в дуэте с Егором Базиным, поделилась эффектными фото, подписав их стихотворением собственного сочинения.

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«Мне нравится быть женщиной за двадцать: Смеяться, увлекать, пусть дурочкой казаться. Не спать ночами, очень глупо улыбаться, Писать стихи и в жизни сильно ошибаться… Быть терпеливой и наивной, Местами мудрой, но всегда красивой Кокетничать и вдохновлять, любимым восхищаться… Мне нравится быть женщиной за двадцать!» — написала Худайбердиева в своём телеграм-канале.

© соцсети

© соцсети

«Есть популярное стихотворение про 20, 30 и 40 лет, но я решила написать свою версию», — уточнила фигуристка в комментариях.

Ранее Худайбердиева откровенно рассказала о буллинге в спорте.