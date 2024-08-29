Меган Маркл рассказала, почему не всегда носит одежду именитых брендов

Меган Маркл говорит, что инвестиции в другие женские компании подтолкнули ее ё к запуску своего бренда American Riviera Orchard. В интервью для New York Times, опубликованном в среду, герцогиня Сассекская призналась, что начала инвестировать в небольшие бренды во время пандемии, а сейчас в её портфеле от пяти до десяти брендов. Меган рассматривает каждую компанию как дополнение к её собственной марке, о которой она объявила в марте.

«Инвестиции в них помогли мне подготовиться к этой главе, в которой я инвестирую в себя», — сказала она изданию. Сассекская в шутку назвала свои небольшие инвестиционные инициативы «дельфиньим танком», отсылается на тему хитового сериала от ABC «Shark Tank». «Это дружелюбные воды», — сказала она в сравнении с жестокой природой реалити-сериала.

Принц Гарри и Меган Маркл, 2024

После помолвки с принцем Гарри в 2017 году Маркл поняла, какое влияние она может оказать на бренды, просто надевая их вещи. Во время первого королевского мероприятия в статусе помолвленной пары она взяла в руки миди-тоут от шотландского бренда Strathberry стоимостью $675, что привело к увеличению поискового трафика небольшой компании на 5 000%. Сумка была распродана всего за 11 минут после того, как Меган была замечена с ней. По словам самой герцогини, этот момент изменил всё.

«Когда я знаю, что нахожусь в центре внимания всего мира, и внимание будет приковано к каждой детали того, что я могу надеть или не надеть. Я поддерживаю дизайнеров, с которыми у меня очень дружеские отношения, и небольшие перспективные бренды, которые ещё не получили того внимания, которое должны получить. Это одна из самых мощных вещей, которые я могу сделать — например, просто надеть серьги», — сказала она.

Меган Маркл, 2024

Экс-королевская особа проводит много времени в поисках интересных брендов на просторах интернета, с которыми она может быть солидарна. Именно так она наткнулась на свою последнюю инвестицию — Cesta Collective, бренд, возглавляемый женщинами, который специализируется на сумках ручной работы. В прошлом году Меган взяла сумочку Cesta на ужин с мужем, и изменила жизнь основательниц бренда Эрин Райдер и Кортни Вайнблатт Фашиано.

«За один день мы продали больше, чем когда-либо», — рассказала Райдер изданию, отметив, что отправила герцогине открытку с благодарностью, после чего их рабочие отношения расцвели.

Принц Гарри и Меган Маркл, 2024

Несмотря на то, что Маркл инвестировала во всё, начиная от компаний, производящих растворимый латте, и заканчивая брендами одежды, она планирует продавать под своим собственным брендом American Riviera Orchard самые различные товары: посуду, декор для дома, косметику, кулинарные книги, консервацию, снаряжение для йоги, аксессуары для домашних животных и многое другое.

В прошлом месяце источник сообщил, что она также закончила съёмки своего шоу о стиле жизни, которое должно выйти на Netflix в начале 2025 года. Хотя о программе мало что известно, включая её название, инсайдер из индустрии сказал, что всё получилось великолепно. Ждём премьеры!

Источник фото: Gettyimages