Самые частые ошибки в использовании духов

Чудесные духи обычно стоят денег, порой — весьма серьезных, но кого это останавливало от желания благоухать? И нет ничего более неприятного, чем брызнуть на себя вожделенный аромат — и банально не обнаружить его к тому времени, как закончится поездка на работу. Но не обязательно винить в этом сам парфюм. Существуют правильные и неправильные способы нанесения аромата. Внимание, спойлер: если вы нанесете его на запястья и разотрете их вместе, это не пойдет вам на пользу. Есть и другие неочевидные причины, почему ваш парфюм может не обладать должной стойкостью.

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Ваш любимый аромат — травянистый или цветочный

Согласно эмпирическому правилу, восточные или древесные ароматы держатся на коже гораздо дольше, чем цитрусовые, цветочные или зеленые.Конечно, если вы предпочитаете более легкие запахи, это тоже неплохо — но наносить их тогда нужно чаще обычного.

Вы наносите аромат не в тех местах, где нужно

Важный факт: тепло усиливает действие аромата, поэтому лучше всего распылять его в местах наибольшего нагревания тела, например, в пульсовых точках на шее и запястьях — даже на лодыжках и задней поверхности коленей.

«С другой стороны, чем сильнее нагрета кожа (летом, например), тем быстрее аромат улетучится, хотя поначалу он будет звучать интенсивнее, чем зимой. Вот такой парадокс, который нужно учитывать», — объясняет коллекционер парфюмов Наталья Насонова.

Распыление непосредственно на волосы — отличный способ, ведь ваши пряди — это, по сути, встроенный диффузор (при каждом взмахе или повороте волос частички аромата высвобождаются). А еще лучше? Купите настоящие духи для волос — практически все бренды выпускают специальные версии мистов популярных релизов.

«Обратите внимание: несмотря на то, что мы с раннего детства привыкли тереть друг другу запястья, на самом деле это разрушает аромат, заставляя его исчезать быстрее, чем вам хотелось бы. Нанесите его на запястье или распылите и оставьте в покое», — подчеркивает Наталья.

Вы недостаточно увлажняете кожу

Существует прямая зависимость между режимом ухода и тем, как долго держится ваш аромат, потому что он плохо сочетается с сухой кожей. Убедитесь, что ваш увлажняющий крем не содержит отдушек, чтобы он не конкурировал с выбранным вами парфюмом.

«Некоторые эксперты советуют сперва нанести небольшое количество вазилина на то место, куда вы потом будете брызгать парфюмом — и это реально работающая схема», — убеждена Наталья.

Вы неправильно храните свой аромат

Знаете ли вы, что у ароматов есть срок годности? Если духи изменили цвет или текстуру, скорее всего, они состарились и потеряли часть своей привлекательности и стойкости. Натуральные ингредиенты со временем часто становятся сильнее, но существует тонкая грань между стойким ароматом и тем, что просто пахнет, кхм, не слишком хорошо. Поэтому старайтесь отслеживать этот момент.

С другой стороны, хотя все ароматы рано или поздно портятся (или, по крайней мере, сильно меняются), правильное хранение — ключ к тому, чтобы флакон прослужил долго. В идеале храните ароматы в прохладном, темном месте (но не в холодильнике) и подальше от кондиционеров или отопительных приборов. Если у вас большая коллекция — покупайте бутыльки минимального объема и не экономьте при нанесении, стараясь растянуть их «на подольше», ведь если они испортятся от долгого хранения — их придется просто выбросить. Вместе с неиспользованным остатком. Обидно, однако!