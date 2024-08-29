Чем отличается ботокс от диспорта

К сожалению, наука еще не придумала, как заморозить время, но мы примем приостановку процесса старения в качестве примирительного (и утешительного) приза. Уже сегодня можно сделать так, чтобы казалось, что мы поставили все на паузу. Встречайте: нейромодуляторы, такие как ботокс и диспорт, инъекции для разглаживания морщин, которые дают нам шанс сохранить молодость лица.

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«В эстетической медицине ботулотоксин типа А чаще всего используется для уменьшения тонких линий и морщин, вызванных мимикой (нахмуриться, прищуриться, улыбнуться и т. п.), путем введения препарата в мышцы, расположенные в зоне воздействия. В свою очередь, отсутствие мышечных сокращений предотвращает образование морщин на лице. В результате кожа становится более гладкой до тех пор, пока действие препарата не закончится», — объясняет косметолог Алена Вилина.

Так как же именно работают ботокс и диспорт?

«Они оба являются нейромодуляторами, то есть влияют на передачу сигналов от нерва к мышце, — говорит Алена. — Проще говоря, они блокируют сигнал, поступающий к мышце. Они оба работают одинаково, используя немного разные молекулы для блокировки передачи сигнала в нервно-мышечном узле».

Но в чем же тогда разница и как понять, что вам больше подходит — ботокс или диспорт?

Что такое ботокс

Ботокс — это одно из многих торговых названий ботулотоксина типа А (BoNT-A), который естественным образом вырабатывается бактерией clostridium botulinum, объясняет Кеннеди. При инъекции он блокирует способность нервов и мышц взаимодействовать в той области, где проводится лечение. Не позволяя нервным сигналам достигать мышцы, вызывается вялый паралич, в результате чего движения практически отсутствуют.

Что же отличает ботокс от других нейромодуляторов

В его состав входят уникальные защитные белки. Он одобрен ассоциациями косметологов и дерматологов для лечения глабеллярных морщин, горизонтальных линий лба и «гусиных лапок» вокруг глаз. Ботокс действует не только на кожу, он также одобрен для лечения хронических мигреней, гиперактивного мочевого пузыря, гипергидроза и шейной дистонии.

Что такое диспорт

Dysport — это торговое название другого ботулотоксина типа А, называемого абоботулинумтоксином А (ABO).

«В состав Dysport входит тот же основной активный ингредиент, что и в Botox, но благодаря добавлению белков в формулу Dysport его молекулярный вес немного ниже», — говорит Алена.

Благодаря такому чуть менее тяжелому и сильному составу Dysport может быть лучше для лечения больших проблемных зон, например лба. Некоторые люди уверяют, что с Dysport они чувствуют себя менее «замороженными». Он хорош для лечения мимических морщин и для терапевтического использования, например, при спастичности конечностей.

Преимущества ботокса и диспорта

Ботулотоксин типа А является основным действующим веществом каждого препарата.

«И хотя он считается одним из самых сильных и смертоносных токсинов, обнаруженных на сегодняшний день, небольшие дозы способны временно парализовать мышцы для достижения косметического эффекта», — рассказывает косметолог.

Диспорт и ботокс действуют одинаково, разглаживая мелкие морщины. Они могут ослабить силу мышечного сокращения, тем самым уменьшая выраженность и глубину складки в верхней части лица или в других затронутых мышцах, сглаживая статическую морщину, которая есть даже тогда, когда вы не двигаете лицом. В этом и заключается вся суть: смягчить морщины и предотвратить превращение динамических морщин в статические.

Побочные эффекты ботокса и диспорта

Потенциальные побочные эффекты у диспорта и ботокса схожи. Наиболее распространенные из них — временные синяки, боль и покраснение в месте инъекции. Также возможно головокружение, слабость или головная боль. Эти симптомы обычно проходят в течение 12—48 часов. Косметолог предупреждает, что «токсин иногда распространяется за пределы зоны обработки, что может привести к симптомам, похожим на ботулизм, включая затрудненное дыхание и глотание, мышечную слабость и невнятную речь».

Чтобы свести к минимуму возможные побочные эффекты, сразу после инъекции приложите лед. Стоит отказаться от некоторых лекарств и добавок, усиливающих кровотечение, в дни, предшествующие процедуре, это также может снизить вероятность появления синяков. Результаты от применения диспорта и ботокса сохраняются примерно одинаковое время — обычно это три-четыре месяца.

Чем они отличаются

Они различаются только на молекулярном уровне. Поскольку препараты выпускаются разными производителями, это приводит к различиям в стоимости, формулах и дозировках.

«Хотя действующим веществом каждого препарата является ботулотоксин типа А, в их состав также входят белковые смеси, которые могут повлиять на эффективность инъекции», — говорит Алена.

Некоторые считают, что Dysport действует немного быстрее, чем Botox (около двух-трех дней по сравнению с тремя-пятью).

Что выбрать: ботокс или диспорт

Однозначного ответа просто нет. Лучше всего попробовать по очереди тот и другой и выбрать для себя то, что нравится больше. Все косметические нейротоксины, представленные сегодня на рынке, имеют схожие профили безопасности и эффективности, однако существуют тонкие различия, которые могут сделать один из них лучшим вариантом для вас. Встреча с врачом для консультации по поводу ваших конкретных целей — это ключ к выбору оптимального варианта лечения ваших эстетических задач.