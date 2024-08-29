Как Бибер и Сэндлер: разбираем эстетику dadcore

Мы никогда не думали, что этот день наступит, но в 2024 году одеваться в стиле «клевый папаша» — это очень круто. Эстетика dadcore стала править уличной модой примерно несколько лет назад. Все эти штаны-карго, джинсы с расслабленной посадкой, растянутые пуловеры, пальто в клетку, спортивные костюмы из 90-х и даже пресловутые носки и сандалии: словом, все, что есть в шкафу «вашего предка», нарасхват. Кстати, все думали, чего это Джастин Бибер выглядит так, кхм, странно. А вся его «из-под пятницы суббота» отлично и органично вписывается в этот стиль!

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Да, все понимают, что на самом деле, речь о тех вещах, что были в моде, когда сегодняшним сорокалетним было 17—20 лет, то есть не так чтобы прямо очень давно. Просто у некоторых из сорокалетних выросли нахальные дети, которым в их 17—20 нравится сдувать пыль с антресолей и перелицовывать слегка на новый лад старые и милые модные идеи. И «придумывать» новый стиль — «про папу». Так что, если вам слегка (или сильно) за 40, вы можете вообще продолжать носить то, что вы носили пару десятилетий назад — и точно знать, что вы в моде.

Понимание пропорций

Хорошее понимание пропорций — ключ к созданию образа dadcore. Обычная «униформа», состоящая из безразмерной футболки или майки с длинным рукавом, мешковатых баскетбольных шорт или брюк и спортивных солнцезащитных очков, идеально воплощает эту эстетику. Вот основные вещи, которые должны быть в гардеробе каждого «крутого папы».

Кроссовки

Каждому респектабельному последователю dadcore нужны кроссовки — они пригодятся и для утренней пробежки, и для работы, и для похода за латте со льдом в субботу утром. Но кроссовки не абы какие — уберите все вот это остромодное из последних коллекций, на платформе и непонятной формы. Нужны старые добрые понятные и приятные кроссовки. Какие носили десятилетиями, пока фэшн-мир не начал сходить с ума.

Носки и (практичные) сандалии

Да, стилисты годами стирали себе языки (на всех известных языках, уж простите за тавтологию) а глянцевые журналы выпускали длинные гайды, что так делать не надо. Но, как показывает практика, это очень удобно и практично, носить вот так носки с сандалиями.

«Хитрость в том, чтобы заставить образ работать, заключается в наличии правильных деталей. Лучше, если это будут "биркенштоки" или любые другие моментально узнаваемые сандалии. Ну и остальные предметы одежды должны вписываться безупречно», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Солнцезащитные очки в футуристическом стиле

Спортивные солнцезащитные очки стали трендом в мире очков с прошлого года, и они добавляют нужную долю крутизны в любой «папин наряд». Никому не придет в голову осуждать за шорты-карго + белые носки + сандалии, если на тебе очки модного бренда. Для справки: те очки, в которых вы зажигали на концерте группы «Технология» или косплеили Богдана Титомира, тоже отлично сгодятся.

Джинсы с расслабленной посадкой

«В основе дэдкора лежит комфорт, легкость и практичность. Джинсы, которые болтаются где-то на бедрах или даже ниже — вот именно так и нужно их носить», — утверждает стилист.

Не хватает вдохновения или воображения? Посмотрите на фотографии того же Бибера и его жены (да-да, стиль чудесно «ложится» и на девушек тоже), да и Белла Хадид, например, очень любит носить такие штаны. Вместе с Рианной.

Шорты-карго и джинсовые шорты

То же самое относится и к укороченным брюкам, этаким недо-джинсам или, наоборот, пере-шортам. Ультрамодные шорты длиной ниже колена также напоминают о хип-хоп моде 90-х и начала 2000-х, что, несомненно, способствует повышению крутизны. С другой стороны, они идеально смотрятся в паре с негабаритной повседневной одеждой а-ля Сэндлер или Бибер.