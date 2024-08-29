Богемный шик: что важно знать о стиле бохо

В этом сезоне стиль бохо, столь любимый Сиенной Миллер и Сьюки Уотерхаус, оказался одним из горячих трендов. Об этом нам недвусмысленно намекнул показ осенне-зимней коллекции Chloe. Chemena Kamali переосмыслила эстетику бохо-шика, добавив нарядам современного звучания. И добавим, что осень — это не повод отказываться от летящих юбок, шифоновых платье и блуз с оборками. Важно правильно их сочетать с другими вещами.

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Многослойность

Не случайно бохо-шик так любили хиппи, «дети цветов». Эти люди, проповедовавшие свободу во всем, не терпели одежду, стесняющую движения. Образ обычно собирается из просторных вещей. И многослойность только приветствуется. Так что, если на легкое макси-платье вы накинете замшевый или джинсовый жилет, а сверху еще пальто — сохраните и эстетику, и не замерзнете осенним вечером.

Блузки с рюшами и клеш

Благодаря ренессансу бохо-стиля брюки-клеш совершенно точно рано прятать на антресоли. В коллекциях Roberto Cavalli, Etro, Diesel и Isabel Marant были представлены модели, клешеные как от бедра, так и от колена. В тандеме с немного инфантильной шифоновой блузкой с рюшами они придадут наряду иное звучание, добавив образу дерзости и легкости. Добавьте сюда казаки, наденьте замшевую куртку — и стильный образ готов.

Юбка-макси и кожаная куртка

Юбка-макси — это вещь, незаменимая в холода и хорошая альтернатива джинсам. Если ориентироваться на тех же звезд, как Сидни Суини, Сиенна Миллер, Сьюки Уотерхаус и Дейзи Эдгар-Джонс, подобная комбинация — новая униформа бохо. Сочетайте юбку из атласной ткани с байкерской курткой и ботинками — это создаст нужный баланс мускулинности и женственности.

Платье с сапогами до колена

Прием, который умело используют многие модницы. Речь опять-таки, о создании важного баланса. Сапоги «заземляют» нежное, легкое платье. И чем причудливее, интереснее его фасон — тем лучше. Струящиеся ткани, свободный силуэт добавляет непринужденности и легкости. На такое платье можно накинуть сверху жакет с бахромой. Для завершения лука добавьте замшевую сумочку.

Принты

Традиционными принтами для бохо всегда считались этно, флористика, природные мотивы. В этом сезоне с ними нужно быть аккуратнее. В современном звучании стиль богемы гораздо сдержаннее, приглушеннее. Выбирайте землистые, коричневые, терракотовые оттенки, оливковый, охру. Так ваш образ будет больше соответствовать осени.

Украшения

И здесь тоже основной принцип: умеренность. Не надо носить все и сразу.

Среди ориентиров: серьги-люстры; кулоны в виде камня либо скульптуры на длинной цепочке или кожаном шнурке; многоярусные ожерелья с монетками; массивные браслеты. Присматриваемся и к «миру флоры и фауны». Так, Chloé возродила змеиный мотив из состаренного золота, а JW Anderson украсил кольца-печатки крошечными голубками.