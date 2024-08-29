Супермодель Клаудия Шиффер похвасталась своей фигурой в бикини

Супермодель отправилась в путешествие в Европу. Клаудия Шиффер отпраздновала своё 54-летие на отдыхе. Частые поездки в Грецию уже давно стали для неё традицией. Модель много гуляет, проводит будни у моря и просто созерцает.

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Клаудия поделилась живописными кадрами, сделанными в день её рождения. На видео, которое манекенщица опубликовала у себя в блоге, она позирует в белом бикини на фоне местных живописных пейзажей. В это время на руку Шиффер садится бабочка.

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"Греческая бабочка вернулась в этом году прямо в мой день рождения! Спасибо всем за тёплые сообщения", — написала Клаудия под роликом.

Подписчики Шиффер засыпали её комплиментами. Поклонники восхитились стройностью звезды и отметили, что ей будто удалось остановить время.