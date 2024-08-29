Клаудия Шиффер раскрыла секреты красоты

25-го августа знаменитая германская модель, жена британского режиссёра и мать троих детей отметила 54-й день рождения.

© globallookpress

В этом месяце Клаудия Шиффер предстала на обложке арабского Vogue, позируя в серии смокингов, отсылающем к показу Yves Saint Laurent 2002-го годя. Она царила на подиумах в 90-е, которое считается в моде одним из самых ярких десятилетий. Возможно, Клаудия и начинала как «та девушка», но сегодня превратилась в нечто большее: неподвластную времени красавицу, продолжающую вдохновлять моделей, поколение за поколением. В беседе с изданием Шиффер рассказала о нескольких приёмах и процедурах, позволяющих ей чувствовать и выглядеть наилучшим образом.

© Inc-News

«Подводя итоги в день рождения, я каждый раз понимаю, что чувствую себя лучше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что я многое узнала о правильном питании, физических упражнениях и медитации. Я всегда хотела быть на своём месте в любом возрасте, поэтому сейчас чувствую себя увереннее, чем когда-либо, лучше осознаю свои приоритеты и то, что жизнь имеет свойство заканчиваться», - говорит Клаудия.

При этом, она не из тех, кто поддаётся мимолетным увлечениям, придерживаясь принципа «лучше меньше, да лучше».

«Я - сторонница естественной красоты и стараюсь вести здоровый образ жизни, занимаюсь спортом и правильно питаюсь, - отметила она. – Именно забота о себе дарит сияние молодости».

Сейчас Шиффер увлечена светотерапией.

«Я много читаю о том, что помогает бороться со старением, и ищу что-то новое. Например, сейчас испытываю восторг от инфракрасных саун и ковриков PEMF. Есть так много возможностей продлить жизнь и чувствовать себя моложе или просто выглядеть естественно».

© Inc-News

Наряду с позитивным настроем и несколькими проверенными методами, Шиффер также любит балет, чему старается уделять больше времени, проживая с семьёй в Великобритании. В арсенале её средств и расслабляющие оздоровительные процедуры, которые пришлись по душе таким звёздам, как Меган Маркл, Кендалл Дженнер и Шарлиз Терон.