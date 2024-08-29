Стилист дал советы по выбору идеального галстука

Ширина, цвет, принт и фактура ткани имеют большое значение при выборе галстука, рассказала Москве 24 мужской стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая.

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По ее словам, выбирая аксессуар, нужно обязательно обращать внимание на ткань: по фактуре она должна сочетаться с пиджаком, который планируется надеть. То есть к классическому офисному костюму из гладкой ткани прекрасно подойдет галстук из шелка. А под кэжуал-пиджак из плотной ворсистой ткани стоит подобрать фактурный галстук из хлопка или даже вязаный, пояснила стилист.

"Советую никогда не брать наборы "галстук + платок паше" из одинаковой ткани. Такая пара выглядит очень дешево и является своеобразным "фастфудом" в мужском стиле", – посоветовала Базалицкая.

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"Что касается цвета, то для встреч на высшем уровне обычно советуют выбирать темно-синие, темно-серые и бордовые варианты. В обычной офисной среде вполне допустимы модели голубого и приглушенного зеленого цветов", - Эмилия Базалицкая, мужской стилист-имиджмейкер.

Если же предстоит неформальное мероприятие и нет надобности придерживаться строгого стиля, можно выбирать любой понравившийся цвет. Главное, чтобы он сочетался с остальными элементами образа, отметила эксперт.

Кроме того, важное значение имеет принт. Самый официальный вариант – однотонный либо с мелким, не привлекающим внимание рисунком. Чуть менее формальные, но все еще элегантные галстуки – в полоску, клеточку, с мелким жаккардовым рисунком.

"Надо помнить, что чем более яркий и акцентный рисунок, тем более неформальный галстук. Модели с ромашками, щеночками и так далее обычно могут себе позволить лишь представители креативных индустрий", – подчеркнула Базалицкая.

Очень важно и сочетание принтов в целом: самый безопасный путь – надеть однотонные костюм и рубашку, а галстук – с принтом. Либо однотонные костюм и галстук, плюс рубашку с принтом. Усложненный вариант – однотонный костюм, рубашка в тонкую полоску, а галстук – в широкую. При этом в идеале полоски галстука должны содержать цвет, который есть в рубашке, отметила стилист.

"Так как галстук находится возле лица, очень важно также придерживаться правила соразмерности. То есть, если лицо узкое, не стоит выбирать широкие галстуки – контраст еще больше подчеркнет худобу. Если же лицо крупное, то и галстук нужен пошире", - Эмилия Базалицкая, мужской стилист-имиджмейкер.

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