Полина Гагарина объяснила, как есть и оставаться стройной

Полина Гагарина известна своим активным образом жизни и стройной фигурой. В своих соцсетях певица рассказала, как можно есть и при этом не толстеть.

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«Я могу есть и одновременно ходить по лестнице, чтобы сжигать полученные калории», — поделилась Гагарина.

Певица также регулярно катается на роликах по городу, что, по ее мнению, помогает ей держать себя в форме.

Напомним, Полина Гагарина — мама двоих детей. В 2007 году она родила сына Андрея в браке с актером Петром Кисловым, а в 2017 году — дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова. Оба брака распались.

Сын Полины в 2021 году окончил музыкальную школу и несколько раз выступал с матерью на концертах, аккомпанируя ей на инструментах. Андрей уже имеет свою студию звукозаписи, где он работает над аранжировками.

К слову, фигура, которой так гордится Полина Гагарина, часто является предметом споров поклонников. Многие упрекают певицу в чрезмерной худобе. Однако сама Полина довольна своим внешним видом, ведь на заре своей карьеры она весила на 40 кило больше и приложила немало усилий, чтобы стать стройнее.