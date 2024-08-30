Папарацци сняли звезду «Джентльменов» топлес

Папарацци сняли американского актера Колина Фаррелла топлес. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

48-летняя звезда фильма Гая Ричи «Джентльмены» попал в объективы фотографов, когда уходил с занятий йогой в Лос-Анджелесе. Мужчина надел темно-синие клетчатые штаны в пижамном стиле и обувь с открытой пяткой. При этом от верхней части одежды он отказался, демонстрируя рельефный пресс.

В июле сыгравший Серкана Болата актер снялся с голым торсом для журнала. Турецкий артист Керем Бюрсин предстал перед камерой в черных спортивных штанах и с голым торсом.