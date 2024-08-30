Восхитительные бьюти-образы актрис с кинофестиваля «Короче»

Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» прошел с в Калининграде. И пока киноманы продолжают обсуждать награды и сюжеты, представленных картин, мы любуемся образами знаменитых российских актрис.

Главная задача фестиваля «Короче» — представить зрителям, индустрии и кинорынку новые имена, режиссеров и креативные группы, которые работают как в коротком, так и в полном метре.

Задача бьюти-команды: в сжатые сроки создать стойкие роскошные укладки и макияж актеров, сценаристов, режиссеров, которые подчеркнут их стиль и красоту и произведут wow-эффект на красной дорожке.

На протяжении всего фестиваля подготовка образов звезд к выходу на красную дорожку велась в динамичном темпе. Beauty-студия собрала немало звездных гостей: Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией, Ирина Горбачева, Елизавета Боярская, Софья Лебедева,

Анна Котова, Ирина Розанова, Сабина Ахмедова, Катерина Шпица, Анна Бегунова, Екатерина Волкова, Ольга Смирнова, Лянка Грыу, Софья Каштанова, Марина Доможирова, Алина Насибулина, Елена Николаева, Тереза Диуро, Юлия Волкова, Светлана Корчагина, Александра Киселева, Ульяна Молдованова, Васса Бокова, Дарья Харченко, Вера Марченко, Евгения Кузнецова и др.

Идеальные гладкие укладки, стильные пучки, романтические кудри стилисты создавали с помощью коллекции стайлингов средств для подиумных укладок.

Главным продуктом для создания причесок звездам фестиваля в этом году стал гель экстрасильной фиксации, который позволяет «заморозить» скульптурную укладку, обеспечивая стойкость и блеск, а также увлажняя волосы.

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