Дизайнеры помогут создать осенние образы на форуме-фестивале «Москва 2030»

В универмаге «Лето», расположенном на площади Революции, представлены стильные наряды отечественных дизайнеров, которые будут актуальны в грядущем сезоне. В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на маркете российских брендов десятки предметов для стильного гардероба и уютного дома от именитых брендов и молодых дизайнеров со всей России уже нашли своих владельцев. Представители отечественной фешен-индустрии помогли многим посетителям подобрать свой особенный наряд в теплом сезоне, а теперь поделятся секретами создания осеннего гардероба.

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Дизайнер Лана Лосаберидзе отмечает, что абсолютными фаворитами сезона среди оттенков будут бургунди, оливковый, шоколадный, серый и кэмел. Эти цвета можно комбинировать между собой, экспериментируя с текстурами и фактурами. Для создания идеального силуэта актуальны в этот раз приталенные формы и юбки макси, стоит обратить внимание также на рубашки в клетку, а главным трендом станет многослойный образ. Дополнить его можно двубортными полупальто в стиле жакета. Дизайнер также рекомендует на поп-ап-маркете обратить внимание на корнер с изделиями изо льна, где представлены базовые модели, которые будут актуальны не один сезон.

«Осенний сезон всегда был и остается одним из моих любимых, потому что он предлагает нам палитру глубоких и насыщенных оттенков и стильные силуэты, уютные образы и бесконечные возможности для комбинаций. Осень — время экспериментировать и создавать стильные образы, наполненные индивидуальностью и уютом», — отмечает Лана Лосаберидзе.

Для гостей модного маркета представлены наряды именитых и начинающих российских дизайнеров. Они выбирают материалы высокого качества, среди которых шелк, хлопок, лен, шерсть мериноса и вискоза. Классические пиджаки, молодежные толстовки и футболки, универсальные, вечерние и строгие платья из натуральных и изящных тканей привлекают взгляды самых искушенных модников. Очки и сумки дополняют образ, а уникальные цветы, свечи и ароматы для дома создают под него особую атмосферу. Если понравившаяся вещь не подошла по размеру во время примерки, ее можно заказать онлайн.

По мнению гостей маркета, тренд на отечественные бренды — это то, что даст экономике Москвы в будущем мощный толчок, поэтому многие с особым интересом относятся к представленным в модном универмаге товарам.

В программе возможны изменения, уточнить актуальное расписание можно по ссылке.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители могут не только познакомиться с достижениями Москвы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.