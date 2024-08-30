Модель Victoria's Secret показала фото в бикини и без макияжа

Португальская модель Сара Сампайо позагорала на местном пляже в купальнике и без косметики на лице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,5 миллиона подписчиков.

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33-летняя манекенщица, известная сотрудничеством с маркой Victoria's Secret, продемонстрировала стройную фигуру в коричневом бикини. Она надела топ с треугольными чашками и трусы с заниженной талией. Комплект был оформлен золотистыми металлическими кольцами.

Кроме того, знаменитость примерила соломенную шляпу с широкими загнутыми полями и добавила к образу цепочку на шею с прозрачным кристаллом. Также модель распустила волосы, накрасила ногти красным лаком и отказалась от макияжа.

Ранее в августе немецкая супермодель и киноактриса Клаудия Шиффер показала видео в откровенном купальнике в честь 54-летия.