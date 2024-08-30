Пластический хирург ответил, можно ли полностью удалить родимое пятно

Удаление родимого пятна зависит от того, где оно находится, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, однозначно нельзя сказать, что пятно исчезнет полностью.

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Это как родинка. Конечно, есть случаи, когда можно полностью убрать родимое пятно, есть случаи, когда что-то остается. Если основание широкое, большое, естественно, сначала формируется корочка, а потом на этом месте, в зависимости от человека, от стадии рубцевания, формы рубцевания, исходя из этого, все восстанавливается. Однозначно нельзя сказать, что ничего не остается. Зависит от местоположения родимого пятна, — отметил специалист.

Ранее врач-онкодерматолог Елизавета Васильева рассказала, что новые родинки могут появиться в результате ультрафиолетового излучения. Также, по ее словам, на образование невусов влияет наследственный фактор и травматизация кожных покровов. Как отметила врач, при длительном пребывании на солнце происходит усиленная выработка кожного пигмента меланина в ограниченном участке кожного покрова.

До этого дерматовенеролог Артур Старовойтов посоветовал людям со множеством родинок носить легкую, но плотную одежду, так как такой гардероб будет более безопасным для здоровья. Он напомнил, что крупные или выпуклые невусы можно заклеить пластырем или защитить солнцезащитным средством с высоким SPF. По мнению врача, такому типу пациентов также стоит полностью отказаться от посещения соляриев.