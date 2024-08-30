Инстасамка потрясла ягодицами на камеру, продемонстрировав результат пластической операции

Инстасамка, настоящее имя Дарья Зотеева, пример того, насколько сильно может измениться внешность после вмешательства пластических хирургов и косметологов. Ранее девушка активно пользовалась филлерами, увеличила губы и даже ягодицы.

Но с возрастом Дарья осознала, что естественная красота куда лучше искусственной внешности, поэтому активно исправляет то, что когда-то сделали врачи. Теперь филлеров на ее лице нет, как надутых губ.

Правда, импланты, вставленные в ягодицы, все еще на месте. Чтобы показать, как выглядит эта часть ее тела, Инстасамка решила раздеться на камеру. Кадрами она поделилась с поклонниками, показав ягодицы крупным планом.

Дарье удалось добиться желаемого. Пользователи разглядели не только импланты, но и то, насколько они неестественны.

«Как это страшно. Как будто нечеловеческое что-то», «Ей правда это нравится?», «Даш, убирай это», — призвали поклонники Инстасамки, отметив, что ее ягодицы – это антиреклама пластической хирургии.

Напомним, ранее Инстасамка рассказала, почему вставила импланты в ягодицы.

По ее словам, она хотела, «сочную ж***», но добиться ее мечты тренировками в спортзале невозможно. Тут на помощь пришла пластическая хирургия. Правда, ей все равно приходится пропадать в спортзале и качать ягодичную мышцу. Иначе она не удержит имплант.

Также Дарья поделилась кадрами, на которых продемонстрировала лицо без макияжа. Поклонники отметили, что ее кожа в очень плачевном состоянии, покрыта прыщами и расширенными порами.