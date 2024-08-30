55-летняя телеведущая показала фигуру в мини-платье, впечатлив фанатов

Российская телеведущая Юлия Бордовских показала фигуру в мини-платье. Звезда поделилась снимком в личном блоге, впечатлив поклонников.

«Идеал», «Восторг и вдохновение», «Хочу такую же фигуру в 55», «Вы невероятно красивая», «Шикарная», «Роскошь», «Какие формы», «Бесподобна», — отреагировали пользователи соцсетей.

Телеведущая признавалась, что не считает свой возраст помехой для смелых и дерзких образов, поэтому не собирается отказываться от них. По словам Бордовских, ее 80-летняя мать продолжает носить мини-платья, и она берет с нее пример.

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Блогер восемь лет прожила в Майами, но в 2022 году решила обратно переехать в Москву. Она отмечала, что серьезно поговорила об этом с детьми, а дочери, которая училась в Нью-Йорке, дала выбор, в какой стране продолжать развиваться, и Мария согласилась лететь в Россию. В столице девушка снимает кино, пишет сценарии, а также занимается развитием бренда матери, посвященного ментальному и физическому здоровью.

Бизнесвумен рассказывала, что некоторые друзья и знакомые перестали с ней общаться, но звезда не жалеет об этом. По мнению знаменитости, эти люди только мешали ей жить, но она не находила повода, чтобы прекратить с ними отношения.