Ковбойская медь, обратный балаяж и другие модные оттенки осени 2024

Главное правило осени: цвет должен быть объемным. Даже если он кажется простым — например, черный — он все равно играет и переливается, это все равно тонкая игра полутонов и градиентов. За счет этого создается и глубина, и богатая текстура прически, и благородство сложного оттенка. Перечисляем главные цвета осенней модной палитры.

Глянцевый черный

Это новая идея цвета для темных волос. Тем не менее, прежде чем хвататься за коробку с краской для волос, знайте следующее:

«Да, звучит проще, чем есть на самом деле, поскольку большинство людей считают глянцевый черный одним цветом, но на самом деле существует несколько тонов, чтобы получить нужный блеск и движение, не делая общий тон при этом чернильным и массивным», — говорит стилист Евгения Куклина. «Цвет волос имеет 10 уровней, и половина из них относится к темному семейству, начиная с первого, иссиня-черного, и заканчивая пятым, средне-коричневым. Глянцевый черный включает в себя все эти уровни».

Обратный балаяж

Балаяж «наоборот» — это грандиозное и очень перспективное явление. Тренд получил свое название потому, что он является полярной противоположностью традиционному и всем знакомому балаяжу (речь о прядях светлого, солнечного цвета — вдруг вы все же не в курсе). Вместо этого нужно использовать более темные оттенки, чтобы привнести контраст. Идея заключается в том, чтобы смешать ваш натуральный цвет с предыдущим осветленным и затемнить тонкими полосками, чтобы получить разом эффект мелирования и градиента.

Масляный блондин

Этот теплый и, несомненно, вкусный оттенок станет главным трендом в окрашивании волос для блондинок.

«Клиентки, которые обычно любят яркие платиновые волосы, просят более темный золотистый блонд, чтобы утеплиться к зиме», — говорит Евгения. «Мы наблюдаем переход от яркого блонда к более теплым и темным тонам с большей легкостью вокруг лица».

«Средние блики»

Этот термин представляет собой технику окрашивания волос, при которой основной оттенок соединяется с бликами, образуя плавное сочетание, которое не выглядит полосатым. Разница: если хайлайт осветляет волосы, а лоулайт — затемняет, то мидлайт — это середина, которая придает солнечный оттенок без использования блондорана.

"Любой цвет волос и тип волос может выглядеть более эффектно и органично с помощью дополнительного цвета и тона для придания объема. Просто убедитесь, что блики не более чем на два уровня светлее, чем средние блики, чтобы обеспечить целостность волос', — предостерегает Евгения.

Вишнево-красный

Яркие, смелые цвета волос пользуются популярностью в этом году, и вишнево-красный остается в топе и на осень. Оттенок яркий и в то же время носибельный. Он уже успел завоевать популярность в Голливуде среди таких знаменитостей, как Дуа Липа, Зендея и Тейана Тейлор. Мы любим этот тренд за то, что его можно подобрать для любого оттенка кожи. Если вы решили кардинально изменить свой образ или ищете идеи цвета волос для рыжих, этот вариант вам обязательно понравится.

Гибридные волосы

Это комбинация однопроцессного окрашивания по всей длине и полного окрашивания бликов на нижней четверти длины. Такая прическа не требует особого ухода, что делает ее популярной среди тех, кто не любит проводить много времени в салоне.

Она также идеально подходит для тех, кто хочет скрыть седину.

«Попросите своего колориста сделать окрашивание по всей длине (или работать с вашей натуральной базой) и мягкий балаяж в нижней части. Затем колорист должен покрыть все выбранным тоном», — советует стилист.

Ковбойская медь

Медно-красный использует ваш естественный подтон для уменьшения интенсивности, что делает его более сдержанным, чем другие огненные медные тона. А еще это придает ему индивидуальный, подходящий к тону кожи оттенок! Одно замечание: этот цвет волос требует довольно много работы колориста (и много часов в салоне), так что будьте готовы к частым и регулярным визитам для поддержания чистоты цвета.