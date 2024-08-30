Алессандра Амбросио снялась обнаженной для журнала

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенных образах для журнала Narcisse. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица поделилась черно-белым кадром, на котором предстала, сидя на стуле боком к камере. Так, знаменитость позировала полностью обнаженной, распустив волосы.

Также модель примерила слитный нюдовый купальник. При этом на одном из фото она приспустила одежду, оголив грудь. Известно, что автором снимков стал американский фотограф Ю Цай.

Ранее в августе австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась топлес для итальянской версии журнала L’Officiel.