Самбурская показала, как выглядит без макияжа в семь утра

Актриса Настасья Самбурская показала, как выглядит без макияжа. Артистка позировала в лифте перед выездом на съемки и поделилась кадром в соцсетях.

«Радостно вышла на работу в 7 утра», — отметила звезда.

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Весной 2023 года Самбурская рассказывала о своем здоровье и признавалась, что врач запретил ей есть сахар, дрожжи, глютен, жареное, соусы и фрукты. Из-за этого артистка похудела на три килограмма меньше, чем за месяц. Звезда отмечала, что ей сложно придерживаться такой диеты и «скудный» рацион расстраивает ее до слез, но выбора нет.

Актриса публично говорила, что мечтает создать семью и родить ребенка от любимого человека. Самбурская несколько месяцев была замужем за коллегой Кириллом Дыцевичем. В интервью Надежде Стрелец знаменитость призналась, что экс-супруг поднимал на нее руку, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и этот страх она не забудет никогда.

В августе 2024 года звезда объявила о помолвке с новым возлюбленным, имя которого пока не раскрывает. Избранник Самбурской сделал ей предложение руки и сердца, когда она была на съемочной площадке. Артистка опубликовала в соцсетях видео, где показала подаренное кольцо. По словам знаменитости, она догадывалась, что возлюбленный пойдет на такой шаг, и рада этому.