Оперная певица Анна Нетребко надела платье, которое носила 12 лет назад. Звезда показала в соцсетях фотоколлаж из архивного и нового снимков в том же наряде.

Исполнительница недавно снялась обнаженной, впечатлив фанатов. Нетребко позировала на полу в костюмерной, прикрывшись меховой игрушкой, и поделилась кадром в личном блоге. Некоторые пользователи соцсетей заподозрили, что артистка не просто так хорошо выглядит, и обвинили в применении «Оземпика». Препарат в последние два года стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Нетребко заявила хейтерам, что ее «задолбали» этими вопросами, и посоветовала всем «жить натурально».

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Знаменитость уже рассказывала, что смогла похудеть, пересмотрев свой образ жизни. Она стала тщательнее следить за питанием, пить больше воды и активнее проводить свободное время, чтобы быть в форме.

26 июня 2024 года звезда объявила о разводе с коллегой Юсифом Эйвазовым. Экс-супруги отметили, что это было трудное для них решение, но необходимое. По словам артистов, они сохранили хорошие отношения и вместе продолжат воспитывать Тияго, сына звезды от первого брака с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. Эйвазов неоднократно говорил в интервью, что полюбил мальчика как родного и он очень ему дорог.