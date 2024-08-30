Звезда «СашиТани» влезла в платье, в котором приехала в Москву 14 лет назад

Звезда «СашиТани» Алина Ланина показала себя в платье, в котором приехала покорять Москву. Актриса отметила в личном блоге, что смогла его надеть через 14 лет.

© кадр из сериала «СашаТаня»

«Платье времен переезда в Москву. 2010 год. Влезла! С трудом! Но!» — отметила артистка.

Знаменитость переехала в столицу после окончания актерского факультета Екатеринбургского государственного театрального института. Ланина рассказывала в интервью, что не снимается для мужских журналов, а также отказывается от ролей в фильмах ужасов. Звезда росла в верующей семье, поэтому такие вещи для нее являются недопустимыми. Артистка отмечала, что благодарна родителям, которые с малых лет водили ее в церковь, а потом отдали в православную школу. По словам актрисы, мать и отец не навязывали ей определенную религию, но дали хорошую «христианскую базу».

© Соцсети

У Ланиной двое детей: трехлетний сын Лев и годовалая дочь Надежда. Актриса скрывает имя мужа, но она говорила в соцсетях, что ее избранник тоже творческий человек, он снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере.