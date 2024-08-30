Поклонники Анджелины Джоли раскритиковали Собчак, назвавшую актрису молью

Поклонники Анджелины Джоли высмеяли в соцсетях телеведущую Ксению Собчак, которая назвала актрису молью из-за нового образа. Звезда сменила цвет волос и появилась в бежевом платье в пол на Венецианском кинофестивале.

«Да, очень красивая, но немного моль Анджелина Джоли в Tamara Ralph. И все-таки брюнеткой ей лучше», — заявила блогер в Telegram-канале.

«Когда молча завидовать не получается», «Как можно Джоли назвать молью? Кто тогда вы, Ксения? Даже не могу представить», «Ксения, ваш цвет волос сейчас тоже не ахти», «А судьи кто?», «От Ксении «моль» в адрес Джоли, смешно», «Кошолки обсуждают внешность самой красивой женщины мира! Смешно», «Это вы, наверное, о себе сказали», «От Собчак комплиментов, наверное, только Баба Яга удостоиться может. Красивых женщин она не переносит», «Молью Анджелину, по-моему, не называл еще никто. Это просто смешно», «Сказала «много моль» Ксения», — раскритиковали бизнесвумен пользователи соцсетей.

Собчак признавалась в интервью Агате Муцениеце, что никогда не считала себя красивой женщиной. По признанию телеведущей, она видит себя в зеркале и не питает иллюзий. Блогер отмечала, что другими способами научилась привлекать и заинтересовывать мужчин.

Звезда воспитывает сына от актера Максима Виторгана, с которым развелась в 2019 году. Собчак считает, что расставание прошло достаточно мягко для их ребенка. По словам знаменитости, они никогда не манипулировали мальчиком, поэтому им удалось сохранить хорошие отношения.

13 сентября 2019 года телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Общих детей у пары нет, но блогер признавалась, что хотела бы вновь стать матерью.