Свадебное платье Жаклин Кеннеди продадут с аукциона

Бывшая первая леди дорожила нарядом

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Свадебное платье от Valentino Джеки Кеннеди Онассис выставят на аукцион Bonhams. Онлайн-продажа пройдет с 16 по 26 сентября, стартовая цена лота — от $8 до 12 тысяч.

Несмотря на то, что это была вторая свадьба Жаклин, платье имело большее значение для нее, чем первый свадебный наряд — ей было позволено самой решать, что надеть на бракосочетание, пишет wwd.com.

Она вышла замуж за судоходного магната Аристотеля Онассиса 20 октября 1968 года на частном острове Скорпиос. На Жаклин было бежевое кружевное платье, состоящее из водолазки с жемчужными пуговицами и рукавами-епископами и плиссированной юбки выше колена.

Наряд сохранила у себя одна пара приятелей семьи Онассис, с которыми они познакомились на яхте. Они были очень близки с Джеки, а когда Аристотель умер, Джеки оставила некоторые вещи на яхте, их впоследствии сохранили друзья.