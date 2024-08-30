Ева Герцигова отвлекла внимание от Джоли своим провокационным нарядом

Модель Ева Герцигова посетила Венецианский кинофестиваль в провокационном наряде. Зарубежные СМИ сравнили 51-летнюю знаменитость с амазонкой в черном комбинезоне с узорами. Фото публикует портал Daily Mail.

Чешская модель блистала на премьере фильма «Мария». Главную роль в картине про Марию Каллас исполнила Анджелина Джоли, каждый выход которой активно обсуждает публика. Но Еве удалось отвлечь внимание от роковой красавицы, много лет выясняющей отношения с экс-супругом Брэдом Питтом в суде.

Герцигова выбрала образ от Etro x Wolford, примерив облегающее боди-комбинезон с узорами на прозрачной ткани и разрезами. Сверху на ней было черное боди с воротником и длинным шлейфом. Женщина надела золотистую цепь на живот и большой кулон на шею, а в качестве обуви выбрала классические туфли на шпильке.

При этом у модели была роскошная пышная прическа и естественный макияж. Она прямо держала на дорожке, словно на подиуме.

«Амазонка нашего времени!», «Очень необычно! Ни на что не похоже», «Еве идет такой странный "хищный" стиль», «Идеальная фигура и такой классный выбор образа, браво!» — отмечали в комментариях.

Ранее мы писали о том, что жена Джастина Тимберлейка впервые за долгое время вывела в свет 9-летнего сына.