Как носить рубашку в клетку этой осенью

Рубашек много не бывает, тем более в клетку, которая дарила нам уют всю зиму и весну и готова выполнять эту функцию и в новом холодном сезоне. Как бы то ни было, своей популярностью эта модель обязана не столько удобству, сколько эстетике гранж, которую дизайнеры продолжают воспевать.

Стоит ли говорить, что для начала осени с ее зачастую прохладными вечерами клетчатая рубашка именно то, что стилист прописал. И если вам кажется, что подходит она лишь для расслабленных образов, спешим вас заверить: элегантности такому плечевому изделию не занимать. Добавьте лаконичные брюки палаццо и строгий жакет — и изысканный образ бизнес-леди готов!

Ну и поскольку понижение температуры на улице заставляет вспомнить о многослойности, стоит взять на вооружение несколько фэшн-приемов. Майка, футболка и даже водолазка под рубашку — знакомые решения, а как насчет двух рубашек сразу?

Инфлюенсеры рекомендуют одну надеть, другую повязать сверху — на бедрах или на плечах. Но, кажется, самый острый микротренд — надеть одну рубашку на другую (если такое можно майкам и лонгсливам, то чем рубашки хуже?).

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© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru